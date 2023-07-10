Депутаты Башкирии предложили изменить порядок выдачи кредитов

Курултай Башкирии направил на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России законопроект о внесении изменений в ФЗ «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)», сообщила пресс-служба республиканского парламента.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива вызвана ростом мошенничества в кредитно-финансовой сфере. В прошлом году объем операций по переводу денег без согласия клиента вырос по сравнению с предыдущим на 4,3% и превысил 14 млрд руб.

Согласно законопроекту, получить потребительский кредит у банков и микрофинансовых организаций можно будет в два этапа. Сначала заемщик через единый портал госуслуг или МФЦ получает в бюро кредитных историй разрешение на заключение кредитного договора, затем сама кредитная организация запрашивает в бюро информацию о наличии такого разрешения, сверяет персональные данные и только потом принимает решение о выдаче кредита. При этом получить кредит можно будет на второй день после установления разрешения в бюро кредитных историй. Депутаты считают, что этот «период охлаждения» позволит заемщику принять взвешенное решение.

Кредит будут выдавать при наличии СНИЛС, как «единственного идентификатора гражданина, отвечающего критериям уникальности и неизменности».

Венера Хисамова

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