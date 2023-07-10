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В Сочи из-за сильных ливней 54 человека эвакуированы из зоны подтопления

В сочинском поселке Мирный минувшей ночью было эвакуировано 54 человека из зоны подтоплений. От сильных ливней пострадали также Краснодар и Славянский район, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

Фото: Telegram-канал главы администрации Сочи Алексей Копайгородский

Фото: Telegram-канал главы администрации Сочи Алексея Копайгородского

Фото: Telegram-канал главы администрации Сочи Алексея Копайгородского

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края

Фото: Telegram-канал главы администрации Сочи Алексей Копайгородский

Фото: Telegram-канал главы администрации Сочи Алексея Копайгородского

Фото: Telegram-канал главы администрации Сочи Алексея Копайгородского

По информации ГУ МЧС региона, в ночь на 10 июля в поселке Мирный вода зашла на территорию около 150 придомовых территорий и домовладений, было частично подтоплено 13 улиц. К ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники.

Глава региона отметил, что в течение ближайшего времени по прогнозам синоптиков, непогода сохранится. На побережье Черного моря возможны сходы селей и смерчи.

«Обращаюсь к жителям и гостям нашего края — на море сейчас сильные волны, ветер. Не рискуйте заходить в воду, это может быть опасно для жизни»,— написал Вениамин Кондратьев.

Анастасия Назарова

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