В Тулуне Иркутской области снят режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации, веденный в Тулуне из-за подъема воды в реке Ия два дня назад, снят. Вчера уровень достиг пика в 828 см при критической отметке в 750 см, после чего начал снижаться, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Сгибнев, Коммерсантъ Фото: Роман Сгибнев, Коммерсантъ

На утро 10 июля уровень воды в реке Ия достиг 734 см, говорится на сайте мэрии Тулуна.

«По данным синоптиков те дожди, которые прошли накануне, существенно на положение дел не повлияют. Тем не менее, пока в городе будет действовать режим повышенной готовности», - добавил глава региона.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе наблюдается понижение уровней воды. Остаются подтопленными в двух населенных пунктах и шести садоводствах 103 придомовые территории, а также два участка автомобильных дорог.

К ликвидации последствий дождевого паводка привлечены оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов

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Лолита Белова