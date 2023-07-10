Бывший пермский депутат был тяжело ранен на СВО, ему ампутировали кисть руки

Экс-депутат краевого парламента Александр Григоренко был тяжело ранен на СВО 19 июня. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал поZывной «Депутат» Фото: телеграм-канал поZывной «Депутат»

«19 июня в бою под Кременной был тяжело ранен. При штурме вражеских укреплений минометные осколки попали мне в левую ногу и руку. В итоге медики ампутировали мне кисть левой руки, прооперировали ногу, а затем перевезли из зоны СВО и эвакуировали самолетом в Москву»,— написал экс-депутат.

По словам бывшего парламентария, сейчас он находится на лечении в военном госпитале, где врачи залечивают ему полученные раны. Господин Григоренко резюмировал, что закончил свою военную деятельность.

Александр Григоренко проходил службу в качестве командира взвода в 228-м мотострелковом полку 90-й танковой дивизии. До начала нынешнего конфликта он участвовал в боевых действиях в 2014 году в составе народной милиции ЛНР.

В начале года экс-депутат уже получил осколочное ранение, но вернулся на фронт.