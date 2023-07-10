На трассах в Челябинской области продлили запрет на движение фур

в Челябинской области в связи с аномально жаркой погодой до 12 июля продлили запрет на движение большегрузов по дорогам регионального значения. Об этом сообщают в областном миндортрансе.

Ограничения на движение тяжеловесного транспорта по асфальтированным дорогам были введены из-за жары 8 июля. Запрет на проезд большегрузов, как и ранее, будет действовать с 8 до 22 часов.

Также сегодня с 12 до 20 часов будет ограничен проезд фур по ряду участков федеральных трасс в Челябинской и Курганской областях, сообщают в учреждении «Управление автомобильных дорог „Южный Урал“».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте