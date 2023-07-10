МЧС направило аэромобильную группировку в село в Башкирии, где горит лес

В связи с лесным пожаром для защиты от огня села Узян Белорецкого района направлена аэромобильная группировка МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лес горит на площади около 40 га в 8 км от населенного пункта. Была угроза для населенного пункта, но сейчас она снята. Всего для ликвидации пожара привлечены 45 человек и 13 единиц техники, в том числе бульдозеры и вертолет, который за два дня сбросил 105 т воды.

В Главном управлении МЧС по республике отмечают, что местность труднодоступная. По периметру пожара проводится опашка. В готовность приведен опорный пункт 28 пожарно-спасательного отряда МЧС по региону.

Наталья Балыкова

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