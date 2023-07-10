Беженка с Украины найдена убитой в норвежском отеле

В отеле Magic Hotel Solheimsviken в норвежском Бергене была найдена убитой 30-летняя женщина, беженка с Украины. В ее убийстве подозревают уроженца Азербайджана. У него и убитой был общий ребенок. О случившемся пишет Nettavisen со ссылкой на полицию Бергена.

Убитая, как и другие украинские беженцы, проживала в отеле Magic Hotel Solheimsviken вместе с ребенком. Ее обнаружили в гостиничном номере с множественными тяжелыми ранениями и доставили в больницу, где она скончалась. Был ли ребенок во время убийства матери, неизвестно.

Обвиняемый в убийстве мужчина — из Азербайджана, ему около 30 лет. Он жил отдельно от женщины и их ребенка. Однако вину мужчина не признает. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

Анастасия Ларина