РЖД планируют увеличить пропускную способность подходов к портам Черного моря

ОАО РЖД планирует увеличить к 2030 году пропускную способность железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна до 150 млн тонн. Ранее ближайший план составлял 131 млн тонн к 2025 году. Однако аналитики считают, что из-за растущей нагрузки на железные дороги на южном направлении к 2030 году необходимо будет более 200 млн тонн пропускной способности, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Замгендиректора ОАО РЖД Андрей Макаров, курирующий в компании строительный комплекс, отметил, что долгосрочная программа развития ОАО РЖД был пересмотрена. И если еще два года назад планы по провозной способности составляли менее 100 млн тонн к 2030 году, то сейчас она увеличилась. Соответствующий план разрабатывают по поручениям правительства совместно с институтом ИЭРТ. Финансирование развития подходов к Азово-Черноморскому бассейну (АЧБ) в 2023 году составляет более 20 млрд руб.

Погрузка на порты АЧБ в первом полугодии составила 46,5 млн тонн, что меньше на 1,3%, чем за аналогичный период прошлого года, но за первые пять месяцев года динамика была положительной (рост на 1,3%). Для грузовых поездов проблемой является растущий из-за закрытия аэропортов пассажиропоток в направлении курортов Юга, который занимает ресурс провозной способности. Только за этот сезон поезда планируют перевезти к южным курортам более 11 млн пассажиров, за июнь их количество составило 3,5 млн, что на 14% больше, чем годом ранее.

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, объем перевозок через порты АЧБ будет расти быстрее, чем прогнозировалось до начала спецоперации. Он отмечает, что сейчас существуют серьезные проблемы с инфраструктурой на подходах к портам юга. Одним из примеров являются ограничения по экспорту угля из Тамани и по вывозу контейнеров из Новороссийска. Спрос на перевозки увеличивается из-за роста объема грузовых перевозок, пассажирского движения и спроса на экспортные и импортные перевозки через южные порты.

Источник «Ъ» на рынке отмечает, что планируемого объема в 150 млн тонн к 2030 году будет недостаточно. Уже сейчас, по его словам необходимо около 180 млн тонн и не менее 200–220 млн тонн в год к 2030 году.

В ГК «Дело», которая является главным игроком на рынке обработки контейнеров и зерна в порту Новороссийска, отмечают, что пока планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры станции «направлены не на перспективное и опережающее развитие, а скорее на устранение уже существующего дефицита пропускной способности».

Татьяна Ручкина

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