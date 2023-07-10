Бывшему замминистра экологии Челябинской области дали три года колонии

Экс-заместителю министра экологии Челябинской области Виталию Безрукову суд Калининского района назначил наказание в вид трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и взят под стражу в зале суда.

Гособвинение запрашивало для бывшего чиновника шесть лет тюремного срока. Сам он вину не признает.

По данным следствия, в августе 2020 года Виталий Безруков, «выходя за пределы своих должностных полномочий, продемонстрировал жителям региона посещение территории промышленного предприятия как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласованную с представителями предприятия», сообщали ранее в областной прокуратуре.

В ведомстве уточняли, что Безруков не имел полномочий для проведения федерального государственного экологического надзора и «фактических намерений установить факты нарушений и представить их в надзорные органы».