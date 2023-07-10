Средняя зарплата водителей-курьеров в Челябинске за год выросла на 5 тыс. рублей

В июне средняя рыночная зарплата водителей-курьеров в Челябинске составила 60 тыс. руб. Это на 5 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

Максимальная зарплата курьеров на автомобилях в городе оценивается в 105 тыс. руб., что на 13 тыс. руб. больше, чем годом ранее. В 2021 году зарплатный максимум у них составлял 87 тыс. руб.

Средний размер оплаты труда пеших курьеров, курьеров на самокате или велосипеде за год в Челябинске вырос на 3 тыс. руб., до 40 тыс. руб. Максимальная зарплата таких работников за год увеличилась на 10 тыс. руб. и достигла 70 тыс. руб.

В целом среди городов-миллионников России медианная зарплата водителей-курьеров за год в среднем выросла на 8%.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте