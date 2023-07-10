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Пермяк Михаил Жужгов продолжает бороться за звание чемпиона страны по автокроссу

Продолжается чемпионат России по автокроссу. Четвертый этап соревнований прошел в Новокузнецке. Представитель Пермского края Михаил Жужгов на этот раз по итогам заездов стал третьим. До этого он был вторым в Воронеже и первым на стартах в Грозном.

Напомним, что в прошлом сезоне пермский гонщик стал лучшим в стране. Ему всего 19 лет, и он выступает на автомобиле, предоставленном ему министерством спорта Пермского края в рамках программы развития материально-технической базы спортивных федераций.

Всего спортсменам предстоит выявить сильнейших в девяти этапах. По итогам общего зачета и будет объявлен победитель.

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