Основатель корпорации «Перспектива» стал учредителем компании, управляющей недвижимостью

Основатель корпорации «Перспектива» Владимир Онянов стал учредителем ООО «УК «Перспектива — Управление недвижимостью» (УК «ПУН»). Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 100% долей в этой компании перешли господину Онянову 26 июня от Владимира Гузеева. УК «ПУН» была учреждена в 2013 году Артемом Оняновым — сыном Владимира Онянова, общество управляет недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С февраля 2015 года по июнь 2023-го учредителем УК «ПУН» был Владимир Гузеев, владелец компаний в сфере строительства, управления недвижимостью, агентств недвижимости ООО «ИСК “Новострой”», ООО «Феникс», ООО «Сеть недвижимости “Тимур”» и прочих.

Владимир Онянов пояснил «Ъ-Прикамье», что УК «Перспектива — Управление недвижимостью» давно входит в структуру партнеров компании. «Корпорация “Перспектива” обеспечивает полный комплекс услуг для своих клиентов. Стратегия “Перспективы” предусматривает оценку, покупку недвижимости и управление ей. Когда мы инвестируем в недвижимость, то сразу подключаем свою управляющую компанию, которая подбирает для объекта арендаторов, обеспечивает ремонт и эксплуатацию инженерных систем зданий, охрану, клининг и прочее»,— отметил господин Онянов.

Корпорация «Перспектива» является одной из старейших пермских компаний в сфере коммерческой, жилой и загородной недвижимости. Компания, основанная 30 лет назад, имеет опыт в приобретении различных объектов коммерческой недвижимости, девелопменте, реконцепции и управлении ей.