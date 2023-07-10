Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован на площади 3,5 тыс. кв. м

Пожар в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге локализован, сообщили в МЧС. По данным ведомства, площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.

«В 7:04 пожар локализован. Специалисты проведут замеры воздуха для определения концентрации вредных веществ»,— говорится в пресс-релизе МЧС в Telegram.

Пожар произошел на складе в Калининском районе города ранее сегодня, 10 июля. Из горящего здания было эвакуировано семь человек. К тушению привлечено 110 человек и 27 единиц техники.

Лаура Кеффер