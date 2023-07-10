За ночь в восемь раз увеличилась очередь машин на Крымский мост со стороны Кубани

За ночь очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани выросла в восемь раз, до 726 машин. Об этом говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс РФ Фото: минтранс РФ

В полночь со стороны Тамани в очереди находилось 90 транспортных средств. Однако уже к 7 часам их количество превысило 700. Время ожидания составляет более трех часов.

Со стороны Керчи на 12 часов ночи находилось 350 транспортных средств. Время ожидания составляло около 1,5 часов. Однако к утру затор удалось полностью ликвидировать.

Татьяна Ручкина

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