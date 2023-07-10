«Пумори-Инжиниринг Инвест» разработала новый токарный станок с ЧПУ

Компания «Пумори-инжиниринг инвест» собрала опытный образец российского токарно-фрезерного обрабатывающего центра «Пумори» Генос ТФ-12/500. Прототипом для него стал японский аналог, который компания с 2010 года производила на Урале по лицензионному соглашению с японской станкостроительной корпорацией Okuma.



«Мы несколько десятилетий поставляли на российский рынок японское оборудование класса Hi-Tech. После введения санкций проект пришлось приостановить. Тогда мы решили применить полученные за годы сотрудничества с японскими коллегами компетенции и самостоятельно произвести станок, локализовав основные узлы в России»,— рассказал генеральный директор «Пумори-Инжиниринг Инвест» Владимир Ревзин.

На разработку ушло около года. Доля отечественных комплектующих в новом станке составляет около 60% — основные литые детали, элементы гидропривода, стойка ЧПУ произведены в России. Компания продолжит локализацию производства и планирует внести разработку в реестр российских продуктов Минпромторга РФ.

«Станок "Пумори" станет заменой советскому станку 1К62, который был на всех советских машиностроительных предприятиях. По разным оценкам, около 50 тыс. таких морально устаревших станков продолжают действовать на российских производствах. Своим станком мы надеемся помочь в модернизации металлообрабатывающей отрасли»,— отметил Владимир Ревзин.

По его словам, технологические возможности разработки «Пумори» выше — помимо токарной обработки он выполняет фрезерование, нарезание резьбы, сверление, растачивании, а также оснащен ЧПУ. Такой станок можно будет применять во всех отраслях машиностроения.

Сейчас опытный образец проходит испытания. Их планируется завершить к концу текущего года. После станок будет установлен на производстве «Пумори», чтобы «откорректировать его работу». Начать серийное производство компания планирует в 2024 году. В среднем в год будут производить от 25 до 100 единиц.

Разработка «Пумори» будет представлена на выставке «Иннопром-2023». «За последние десятилетия объемы производства в отечественной станкоинструментальной отрасли сильно сократились, оборудование в основном закупалось у европейских и азиатских производителей. Эта зависимость сегодня большая проблема, которую нужно решать, в том числе за счет собственного производства»,— заключил господин Ревзин.

«Пумори-Инжиниринг Инвест» входит в корпорацию «Пумори». Компания является официальным дистрибьютором в РФ производителей металлообрабатывающего оборудования: BFW (Индия), АСE Micromatic (Индия), Headman (Китай) Priminer (Китай) и других. Она практикует всесторонний подход в изучении актуальных проблем заказчика и специализируется на внедрении эффективных технических решений в металлообработке.

ООО «Пумори-инжиниринг инвест»