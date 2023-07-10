Посол: Гвинея обсуждает с Россией модернизацию своей военной техники

Гвинея рассматривает возможность модернизации старой военной техники при помощи России, сообщил в интервью «РИА Новости» гвинейский посол в Москве Ньянкой Аба. По его словам, обсуждается в том числе модернизация самолетов МиГ.

Он рассказал, что большая часть имеющейся у Гвинеи военной техники — советского или российского производства, но «многие машины уже устарели». «В Гвинее остались самолеты МиГ, мы обсуждали возможность восстановления их работоспособности, также в страну приезжали российские специалисты для изучения состояния машин»,— уточнил господин Аба. Когда состоялся визит, он не уточнил.

ВВС Гвинеи насчитывают 800 человек. У них есть три истребителя МиГ-21, четыре боевых вертолета Ми-24, а также пять многоцелевых вертолетов, в том числе два Ми-17. Сухопутные войска Гвинеи насчитывают порядка 8,5 тыс. человек. На вооружении гвинейской армии — в том числе 15 легких плавающих танков ПТ-76 и две боевые машины пехоты БМП-1.

Лаура Кеффер