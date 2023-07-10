Китайский бизнесмен учредил в Лысьве предприятие по производству шпона

Китайский бизнесмен Ли Чуаньмин учредил в Лысьве предприятие ООО «Чжун Хуа», которое займется производством шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», компания создана 29 июня.

«Чжун Хуа» возглавил уроженец Лысьвы Максим Шилов, в качестве предпринимателя занимающийся деятельностью агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами.

Ли Чуаньмин также является совладельцем ООО «Инлайн» в городе Котлас Архангельской области. Организация зарегистрирована в 2021 году и тоже производит шпон, фанеру, деревянные плиты и панели. Господину Чуаньмину в этом предприятии принадлежит лишь 0,1% долей, остальными долями владеет бизнесмен Цзян Вэй.