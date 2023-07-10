В Кузбассе суд приговорил к условным срокам пятерых бывших полицейских по делу об убийстве студентки

В Кемерове 10 июля суд вынес приговор пяти бывшим сотрудникам полиции, которые обвинялись в халатности (ст. 293 УК РФ), повлекшей смерть 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Им назначены условные сроки от полутора до двух лет, рассказали в кузбасском управлении Следственного комитета России. По версии следствия, стражи порядка не отреагировала на звонки соседей о криках в квартире, где убили девушку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Убийство произошло в январе 2020 года, когда бывшая девушка Владислава Канюса, кемеровская студентка Вера Пехтелева, пришла к нему забрать свои вещи. Как установили следствие и суд, в этот момент молодой человек, узнав о новых отношениях Веры Пехтелевой, не выпустил ее из квартиры, забрал телефон, а затем избил, нанес несколько ножевых ранений и сдавил шею шнуром. Соседи, услышав крики девушки о помощи, несколько раз позвонили в дежурную часть полиции. Полицейские зарегистрировали сообщение, однако не отправили группу на проверку данной информации.

Приговор Владиславу Канюсу вынесли 28 июля прошлого года. За убийство с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ) ему назначили 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

В результате халатности преступные действия злоумышленника не были оперативно пресечены, посчитало следствие. В отношении сотрудников полиции, не организовавших выезд на сигнал, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев