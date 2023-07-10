За взятку 3,8 млн руб. будут судить экс-начальника новосибирского Центра организации дорожного движения

Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила на рассмотрение суда уголовное дело бывшего начальника госучреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения», который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). По сведениям «Ъ-Сибирь», речь идет о Вячеславе Трещеве.

Как рассказали в прокуратуре, согласно версии следствия, с августа по декабрь 2022 года обвиняемый получил от представителя коммерческой фирмы взятку более 3,8 млн руб. за общее покровительство представляемого им юридического лица при организации поставок комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. «Для исполнения обязательств перед взяткодателем руководитель учреждения, превысив свои полномочия, дал подчиненному указание о совершении незаконных действий в интересах коммерческой организации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2022 года поле получения первого транша в 1,2 млн руб. Вячеслава Трещева задержали сотрудники новосибирского управления ФСБ России. У него дома прошел обыск. Ленинский суд Новосибирска по ходатайству следствия поместил Вячеслава Трещева в СИЗО, полагая, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Илья Николаев