Свердловская компания совместно с «БелАЗом» откроет производство гидравлики

Предприятия «Пневмостроймашина» (Свердловская область) и «БелАЗ» планируют запустить на территории Беларуси совместное производство гидравлики большой мощности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Беларуси Романа Головченко. По его словам, предприятие начнет работу «в самое ближайшее время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "БелАЗ"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ "БелАЗ"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Помимо этого, Беларусь и Свердловская область продолжают реализовывать проекты в сфере гражданской авиации. Премьер-министр отметил, что у его страны есть серьезные амбиции перейти в разряд авиастроительного государства при поддержке российских коллег, в том числе из Свердловской области.

Напомним, Роман Головченко накануне прибыл в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в качестве главы делегации Беларуси, которая в этом году стала страной-партнером мероприятия.

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