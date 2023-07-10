Свердловская компания совместно с «БелАЗом» откроет производство гидравлики

Предприятия «Пневмостроймашина» (Свердловская область) и «БелАЗ» планируют запустить на территории Беларуси совместное производство гидравлики большой мощности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Беларуси Романа Головченко. По его словам, предприятие начнет работу «в самое ближайшее время».
"БелАЗ"
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Помимо этого, Беларусь и Свердловская область продолжают реализовывать проекты в сфере гражданской авиации. Премьер-министр отметил, что у его страны есть серьезные амбиции перейти в разряд авиастроительного государства при поддержке российских коллег, в том числе из Свердловской области.
Напомним, Роман Головченко накануне прибыл в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в качестве главы делегации Беларуси, которая в этом году стала страной-партнером мероприятия.