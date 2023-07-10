Четыре партии выдвинули кандидатов на пост губернатора Кузбасса

Четыре человека намерены принять участие в выборах губернатора Кемеровской области, которые состоятся в сентябре этого года. Избирательная комиссия региона завершила прием документов 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Все четыре претендента выдвинуты парламентскими партиями. В их числе депутаты законодательного собрания Кузбасса Екатерина Грунтовая (КПРФ) и Юрий Скворцов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), их коллега в законодательной думе Томской области Станислав Карпов (ЛДПР), а также действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев («Единая Россия»).

Голосование в Кузбассе пройдет в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Одновременно будет избран новый состав законодательного собрания региона - 46 депутатов.

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Валерий Лавский