«Ак Барс» хочет вооружать все новые малые ракетные корабли беспилотниками

Судостроительная корпорация «Ак Барс» планирует в перспективе вооружать все новые малые ракетные корабли беспилотниками. Гендиректор компании Ренат Мистахов сказал, что на уже построенных кораблях «есть помещения, где можно разместить морские беспилотники», но их нужно доработать для размещения, подготовки и спуска аппаратов на воду.

«Ак Барс» строит для ВМФ малые ракетные корабли проектов 22800, 21631, 22160 и других.

«На новых кораблях беспилотники будут размещены побортно, их можно будет спускать на воду и поднимать. По уму сделать надо так, чтобы спускать беспилотники на ходу корабля»,— сказал господин Мистахов «РИА Новости».

По мнению главы «Ак Барса», на кораблях военно-морского флота РФ должны быть морские и воздушные беспилотники. Он считает, что эти устройства доказали эффективность в ходе военной операции. Корпорация готова заняться этой темой, «если поручат».

Как отметил господин Мистахов, на кораблях должны быть БПЛА вертикального, а не самолетного типа. Он объяснил, что беспилотники самолетного типа приходится сажать на воду или «ловить на сетку», из-за чего аппараты получают повреждения.

В России с сентября заработает цифровая платформа для обеспечения доступа беспилотников в единое воздушное пространство. Как сообщал «Ъ», ей станет цифровая система подачи планов полетов (СППИ) от подведомственной Росавиации Госкорпорации по организации воздушного движения и концерна «Алмаз-Антей».

Подробнее о новой платформе — в материале «Ъ» «Лед дронулся».

Леонид Уварчев