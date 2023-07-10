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Коммерсантъ FM
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В Николаеве произошел взрыв

Воздушная тревога была объявлена в ряде украинских регионов. По информации СМИ, в Николаеве произошел взрыв.

Воздушная тревога действовала в том числе в Николаевской и Харьковской областях, в подконтрольных Украине частях Донецкой народной республики и Херсонской области, следует из официальной карты оповещений.

В Николаевской области тревога объявлялась с 1:00 до 1:38. В этот период, по данным ряда украинских СМИ, произошел взрыв в областном центре. Об этом в числе прочих сообщали УНИАН и «Суспільне». Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что власти выясняют, что произошло. О последствиях пока не сообщалось.

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