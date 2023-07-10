Гурманские будни

Пообедать в памятнике на Новинском
Ресторан «Коллектив Наркомфин» открылся, как можно безошибочно предположить, в историческом Доме Наркомфина, являющемся одним из знаковых памятников конструктивизма. После недавней капитальной реновации по проекту внука архитектора Моисея Гинзбурга Дом Наркомфина превратился в элитный жилой комплекс, а в отдельно стоящем здании бывшей прачечной, которая является частью архитектурного комплекса, поселился ресторан «Коллектив Наркомфин». Напоминанием о временах почти вековой давности (здание построено в конце 1920-х) служит униформа официантов, которая повторяет силуэт костюмов работников прачечной.
Заботу об интерьере доверили гуру ресторанного дизайна Наталье Белоноговой. Она придумала минималистичный дизайн со стенами и мебелью цвета черного графита без ярких акцентов. Всего этажей в ресторане три, один из которых — веранда и бар с видом на Москву. Что удивительно для исторического здания — рестораторам Антону и Ирине Барановым (Pharmacie, Kano, The Jib Door) удалось разместить здесь гриль с открытым огнем.
Шеф-повар Александр Ефремов (Sartoria Lamberti, Rossini) разработал меню, которое не перетягивает одеяло на себя и не отвлечет от светских бесед: еда на каждый день с нотами Испании, Италии, Азии.
На закуску подают хлеб из собственной пекарни с томатным маслом — пшеничный и с оливками. В разделе «Быстро» все то, что можно приготовить за считаные минуты, например аперитивные закуски: брезаола, сыры и артишоки. В разделе сырых блюд из-под ножа — тартары из форели с томатной сальсой с ломтем хлеба, лангустины с виноградом и апельсиновым дрессингом, хамачи (желтохвост) с арбузом и имбирным дрессингом. В горячих закусках — татаки из говядины с трюфельным майонезом и паем из картофеля, теплый салат с баклажанами и томатным соусом, выбор паст и ризотто.
Особого внимания заслуживают блюда на открытом огне. Например, очень сочный говяжий бифштекс из отборного мяса с островатым перечным соусом и сибас dry age, который предварительно хранится в холодильнике сухого вызревания и подается целиком обжаренный на подушке из сливочного масла и рыбного бульона.
Десерты готовят по рецептам, которые команда собрала у разных кондитеров: баскский чизкейк, карамельный флан из испанской пастелерии и фирменный «Наркомфин», разработанный шеф-кондитером Наирой Соседовой. Вдохновившись ярким конструктивистским плакатом «Красный клин» Эля Лисицкого, она создала крем-чизкейк с карамельным шоколадом, который подают на тарелке с изображением работы Лисицкого.
Новинский бульвар, дом 25–27, строение 12
Ежедневно, с 10:00 до 0:00
Побывать в Мурманске, не покидая Тверской
В ресторане «Рыба моя» до середины августа проходит четвертый фестиваль «Арктика», идея которого принадлежит бренд-шефу Дмитрию Парикову. Он вдохновился путешествием в Заполярье и предлагает гостям разделить с ним этот опыт в гастрономическом ключе.
Арктика — это в первую очередь рыба. На закуску предложат мурманскую форель с жареной садовой зеленью, редисом и щучьей икрой, тарталетку с морским гребешком и соусом из грибов. Приятным продолжением станет освежающий томатный суп из желтых томатов с крабом. Зеленые щи тут не из щавеля, а из ламинарии с треской и сметаной. На горячее — каша из цуккини с крабом, молодым горошком и сморчками или паста с икрой морского ежа.
Абсолютный маст — десерт, заслуживший множество восторженных отзывов гостей прошлогоднего фестиваля «Арктика». Это мороженое из водорослей с кремом сабайон и земляникой.
Раскрывающее вкус северных продуктов сопровождение из нескольких алкогольных коктейлей разработал шеф-бармен Артем Борткевич.
1-я Тверская-Ямская улица, дом 21
Ежедневно, с 12:00 до 0:00