Гурманские будни

Пообедать в памятнике на Новинском

Ресторан «Коллектив Наркомфин» открылся, как можно безошибочно предположить, в историческом Доме Наркомфина, являющемся одним из знаковых памятников конструктивизма. После недавней капитальной реновации по проекту внука архитектора Моисея Гинзбурга Дом Наркомфина превратился в элитный жилой комплекс, а в отдельно стоящем здании бывшей прачечной, которая является частью архитектурного комплекса, поселился ресторан «Коллектив Наркомфин». Напоминанием о временах почти вековой давности (здание построено в конце 1920-х) служит униформа официантов, которая повторяет силуэт костюмов работников прачечной.

Заботу об интерьере доверили гуру ресторанного дизайна Наталье Белоноговой. Она придумала минималистичный дизайн со стенами и мебелью цвета черного графита без ярких акцентов. Всего этажей в ресторане три, один из которых — веранда и бар с видом на Москву. Что удивительно для исторического здания — рестораторам Антону и Ирине Барановым (Pharmacie, Kano, The Jib Door) удалось разместить здесь гриль с открытым огнем.

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Шеф-повар Александр Ефремов (Sartoria Lamberti, Rossini) разработал меню, которое не перетягивает одеяло на себя и не отвлечет от светских бесед: еда на каждый день с нотами Испании, Италии, Азии.

На закуску подают хлеб из собственной пекарни с томатным маслом — пшеничный и с оливками. В разделе «Быстро» все то, что можно приготовить за считаные минуты, например аперитивные закуски: брезаола, сыры и артишоки. В разделе сырых блюд из-под ножа — тартары из форели с томатной сальсой с ломтем хлеба, лангустины с виноградом и апельсиновым дрессингом, хамачи (желтохвост) с арбузом и имбирным дрессингом. В горячих закусках — татаки из говядины с трюфельным майонезом и паем из картофеля, теплый салат с баклажанами и томатным соусом, выбор паст и ризотто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Казарече с лангустинами Палтус, зеленый горошек, зелень Ризотто с морепродуктами Стейк форели Безалкогольный Aperol Spritz Шерри Коблер Следующая фотография 1 / 7 Казарече с лангустинами Палтус, зеленый горошек, зелень Ризотто с морепродуктами Стейк форели Безалкогольный Aperol Spritz Шерри Коблер

Особого внимания заслуживают блюда на открытом огне. Например, очень сочный говяжий бифштекс из отборного мяса с островатым перечным соусом и сибас dry age, который предварительно хранится в холодильнике сухого вызревания и подается целиком обжаренный на подушке из сливочного масла и рыбного бульона.

Десерты готовят по рецептам, которые команда собрала у разных кондитеров: баскский чизкейк, карамельный флан из испанской пастелерии и фирменный «Наркомфин», разработанный шеф-кондитером Наирой Соседовой. Вдохновившись ярким конструктивистским плакатом «Красный клин» Эля Лисицкого, она создала крем-чизкейк с карамельным шоколадом, который подают на тарелке с изображением работы Лисицкого.

Новинский бульвар, дом 25–27, строение 12 Ежедневно, с 10:00 до 0:00

Побывать в Мурманске, не покидая Тверской

В ресторане «Рыба моя» до середины августа проходит четвертый фестиваль «Арктика», идея которого принадлежит бренд-шефу Дмитрию Парикову. Он вдохновился путешествием в Заполярье и предлагает гостям разделить с ним этот опыт в гастрономическом ключе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Зерновой хлеб с томатами ароматным маслом и сельдью иваси пряного посола Мурманская форель с жареной садовой зеленью,редисом и щучьей икрой Зеленые щи с ламинарией, треской и сметаной Каша из цукини, камчатским крабом, молодым горошком и сморчками Холодный суп из желтых томатов с камчатским крабом Тарталетка с морским гребешком и соусом из грибов Палтус, запеченный в водорослях с кислым луком порей, редисом, огурцами и соусом пулет Палтус, запеченный в водорослях с кислым луком порей, редисом, огурцами и соусом пулет Домашняя паста с морским ежом и и осетровой икрой Следующая фотография 1 / 9 Зерновой хлеб с томатами ароматным маслом и сельдью иваси пряного посола Мурманская форель с жареной садовой зеленью,редисом и щучьей икрой Зеленые щи с ламинарией, треской и сметаной Каша из цукини, камчатским крабом, молодым горошком и сморчками Холодный суп из желтых томатов с камчатским крабом Тарталетка с морским гребешком и соусом из грибов Палтус, запеченный в водорослях с кислым луком порей, редисом, огурцами и соусом пулет Палтус, запеченный в водорослях с кислым луком порей, редисом, огурцами и соусом пулет Домашняя паста с морским ежом и и осетровой икрой

Арктика — это в первую очередь рыба. На закуску предложат мурманскую форель с жареной садовой зеленью, редисом и щучьей икрой, тарталетку с морским гребешком и соусом из грибов. Приятным продолжением станет освежающий томатный суп из желтых томатов с крабом. Зеленые щи тут не из щавеля, а из ламинарии с треской и сметаной. На горячее — каша из цуккини с крабом, молодым горошком и сморчками или паста с икрой морского ежа.

Абсолютный маст — десерт, заслуживший множество восторженных отзывов гостей прошлогоднего фестиваля «Арктика». Это мороженое из водорослей с кремом сабайон и земляникой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мороженое из водорослей с кремом сабайон и земляникой Коктейли «Глубина», «Цвет», «Покой» Следующая фотография 1 / 2 Мороженое из водорослей с кремом сабайон и земляникой Коктейли «Глубина», «Цвет», «Покой»

Раскрывающее вкус северных продуктов сопровождение из нескольких алкогольных коктейлей разработал шеф-бармен Артем Борткевич.

1-я Тверская-Ямская улица, дом 21 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Ольга Карпова