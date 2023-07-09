«Росводоканал Краснодар» приступил к работам на ул. Тургенева

Специалисты «Росводоканал Краснодар» начали работы по ул. Тургенева, 142. Они заменят 15 метров самотечной канализации диаметром 700 мм. Глубина залегания трубопровода – 5 метров.

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Жителей района на время работ не будут отключать от услуг водоотведения. Для этого на месте будет установлена временная обводная канализационная станция.

На время проведения работ движение транспорта по ул. Тургенева от ул. Дальней до ул. Рашпилевской будет ограничено.

Работы планируется завершить до 14 июля.

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