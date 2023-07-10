Рули Британией

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Великобритании. Для голландца, на счету которого два титула и четыре с лишним десятка выигранных гонок, это первый в карьере триумф в Сильверстоуне. Для Red Bull же воскресная гонка стала одиннадцатой кряду победной. Это повторение давнего рекорда команды McLaren. Последняя своим выступлением на домашнем этапе подарила болельщикам надежду: Ландо Норрис был вторым, а Оскару Пиастри лишь немного не повезло в борьбе за последнее место на подиуме, доставшееся в результате Льюису Хэмилтону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Boyers , Reuters Фото: Andrew Boyers , Reuters

Автодром в Сильверстоуне в течение доброго десятилетия воспринимался как вотчина Mercedes. С 2013 года гонщики немецкой команды одержали на этой трассе восемь побед. Даже в прошлом сезоне, прошедшем при полном доминировании Red Bull, «быкам» не удалось первенствовать в Англии (победила Ferrari). В этом сезоне гегемония Red Bull только упрочилась, ведь с начала чемпионата ни одна другая команда гонок не выигрывала. Но, наверное, многие болельщики из числа тех, кто не в восторге от сокрушительного превосходства Макса Ферстаппена, все же надеялись, что в Сильверстоуне голландец допустит осечку. Не может же он побеждать все время. На его счету и без того уже была серия из пяти триумфов.

Ферстаппен, впрочем, поводов сомневаться в себе не давал. Квалификацию он выиграл, не особенно, по его же словам, напрягаясь. Да еще и с травмой кисти руки, полученной, опять же по его словам, непонятно как и где. Впрочем, стоило погаснуть стартовым огням, как трибуны получили повод для ликования. Британец Ландо Норрис взял и прямо со старта обошел Ферстаппена. Да и от второго номера McLaren Оскара Пиастри голландец отбился не без труда. Британским фанам наверняка хотелось, чтобы гонка закончилась вот прямо сейчас, но впереди еще было полсотни кругов, и было понятно, что только чудо позволит Нориссу удержаться впереди Ферстаппена. Чуда не случилось, через пять кругов голландец вышел в лидеры и в дежурном режиме принялся выстраивать комфортный отрыв от преследователей. Он, естественно, выиграл. Для него это первая в карьере победа в Сильверстоуне. Для Red Bull — 11-я подряд выигранная гонка (с учетом последнего этапа прошлого сезона), и это повторение рекорда McLaren, установленного еще в 1988 году.

Впрочем, соотношение сил в нынешней «Формуле-1» таково, что Ферстаппена впору выделить в отдельный зачет и желательно даже не показывать по ТВ по ходу гонки. Пусть себе спокойно едет впереди, к очередной победе, а гонщики, не располагающие столь быстрыми машинами, пусть демонстрируют реальную борьбу.

А в ней преуспел McLaren, за который было и радостно, и волнительно одновременно. Некогда великая команда (на ее счету восемь побед в Кубке конструкторов, 12 раз ее гонщики становились чемпионами мира) уже десяток лет вынуждена довольствоваться статусом середняка. А уже на старте этого сезона состояние McLaren представлялось настолько плачевным, что команде вообще прочили место на дне Кубка конструкторов (в пяти из ранее состоявшихся гонок McLaren не набрал ни одного очка). Но, похоже, все не так плохо. Уверения представителей команды в титанической работе, проделываемой ради улучшения машины (почти всегда это совершенно пустые слова), оказались правдой. McLaren в Сильверстоуне ехал. Интересный момент — последнюю четверть дистанции Ландо Норрис отработал на жесткой резине. Mercedes наседавшего на него Льюиса Хэмилтона был оснащен комплектом вполне еще свежего «софта». И ничего — Норрис отбился от семикратного чемпиона мира, да так убедительно, что тот просто отказался от атак. А если бы не небольшая осечка в тактике, выбранной командой, то у McLaren был бы двойной подиум. А так Оскару Пиастри пришлось довольствоваться четвертым местом. Но все равно для австралийского дебютанта «Формулы-1» это лучший результат в карьере. Где-то близко к подиуму должны были оказаться и оба Ferrari, но в «Скудерии» снова случился приступ принятия странных тактических решений. В итоге Шарль Леклер — девятый, Карлос Сайнс — десятый.

После британского Гран-при отрыв Ферстаппена от своего ближайшего преследователя, напарника по Red Bull Серхио Переса (гонку мексиканец провел неважно, заняв только седьмое место, впрочем, на фоне его уже пятого подряд провала в квалификации даже это смотрится неплохо), составляет 99 очков, а это целая пропасть.

Александр Петров