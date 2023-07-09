«Сима-ленд» покажет на «Иннопроме» проект кластера в Сысертском районе

Проект компании «Сима-ленд» по строительству логистическо-производственного кластера в Сысертском районе презентуют на международной промышленной выставке «Иннопром-2023». Макет будет демонстрироваться на стенде Свердловской области.

Общая планируемая площадь застройки — 166 га. В нее войдут распределительный центр и офисные здания, жилые кварталы, производство косметических товаров «Рябина», пластиковых изделий «Соломон», текстильное производство «Уральская мануфактура». Общая площадь производственных зданий составит 113 тыс. кв. м. Распределительный центр «Патруши» займет 290 тыс. кв. м. Сдача в эксплуатацию центра планируется к 2024 году, зон жилой застройки — к 2025-2026 годам.

«Иннопром-2023» пройдет 10-13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страна-партнер — Белоруссия. В выставке принимают участие 700 экспонентов.

«Сима-ленд» основан в 2000 году, принадлежит предпринимателю Андрею Симановскому. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, по итогу 2021 года чистая прибыль ТД «Сима-ленд» составила 252,9 млн руб., а выручка более 21 млрд руб. Штат — 12 тыс. сотрудников.

Анна Капустина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте