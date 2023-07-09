И отдохнуть, и заработать

Сочи возглавил рейтинг городов с самым заметным снижением стоимости вторичного жилья. По данным консалтинговой компании SRG, которые приводит РБК, в июне квартиры в приморском городе в среднем подешевели почти на 2%. Причем недвижимость в Сочи теряет в цене второй месяц подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Почему стоимость жилья в курортном городе падает? И как это влияет на продажи? Генеральный директор компании Macon Илья Володько отмечает, что спрос на квартиры в Сочи остается высоким:

«Сумасшедший рост, который мы видели в 2020-2021 году, прекратился, цены замерли. Более динамичен, безусловно, рынок вторичной недвижимости. Собственники, стремящиеся продать свое жилье как можно скорее и в условиях отсутствия спроса, могут идти на дисконты. За последние два квартала средняя цена у нас даже на 3-5% ниже, чем по уровню 2022 года. Но на первичном рынке цена стабильна. Спрос на Сочи высокий начиная со времен пандемии. Развитие внутреннего рынка туризма в России активизировалось, и очень большое количество людей приобрело объекты не только с целью инвестиций, но и действительно для отдыха.

Наиболее интересным форматом в Сочи являются все-таки малогабаритные квартиры, так называемые студии. Их площадь, как правило, составляет от 20 кв. м до 25 кв. м. И у тех, кто купил жилье для себя, появляется желание заработать на будущем росте его стоимости и, самое главное, на арендном доходе. Многие собственники выставляют свои квартиры на рынок краткосрочной аренды не только в летний сезон, но и в межсезонье. И поэтому люди стремятся приобретать именно такие небольшие квартиры, похожие на гостиничный номер. И бизнес идет навстречу, поэтому такого предложения становится все больше, и оно действительно пользуется повышенным спросом».

Сейчас средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Сочи составляет 450 тыс. руб., а на «вторичке» — порядка 290 тыс. руб. Сделок по покупке недвижимости в последнее время стало больше и в других курортных городах. Об этом “Ъ FM” рассказал член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев:

«Одной из растущих точек сейчас — и для меня это несколько удивительно — является Дагестан. В Дербенте реализуется большое количество проектов. Девелопмент этих мест поддерживается в том числе на правительственном уровне, я имею в виду правительство Российской Федерации. Туда доехали еще не все инвесторы, но многие уже присматриваются к этому региону. Это Каспийское море, там хорошие пляжи.

В определенном смысле спрос среди инвесторов существует еще в Калининграде. И эта точка традиционно притягивает покупателей, которые рассматривают покупку недвижимости для отдыха. И, безусловно, все, что прилегает к Сочи, в том числе, естественно, Анапа, Геленджик и так далее — везде, где есть проекты более или менее достойного качества.

Во-первых, сейчас сезон, сделки идут активно. Безусловно, Сочи перетягивает на себя большую часть спроса, но одновременно с этим есть другие места, которые привлекают покупателей. В основном пользуется спросом курортная недвижимость с возможностью приносить рентный доход».

В Калининграде цены на вторичном рынке жилья сейчас начинаются от 90 тыс. руб. за «квадрат», в Дербенте — от 85 тыс.

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