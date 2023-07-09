Бывший краевой фонд отказался от своих требований к подрядчику

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» заявил ходатайство об отказе в полном объеме от иска к ассоциации «Центр развития гуманитарного и экономического сотрудничества» (ЦРГЭС), с которого в Арбитражном суде Пермского края взыскивал 2,9 млн руб. По информации в картотеке суда, ходатайство истца удовлетворено, производство по делу прекращено.

Заявление фонда «Содействие — XXI век» к ЦРГЭС поступило в августе 2022 года. Изначально фонд взыскивал с центра 3,8 млн руб. В конце января этого года истец заявил ходатайство об уменьшении своих требований до 2,9 млн руб., и одновременно с ним еще одно — об отложении судебного заседания для урегулирования спора мирным путем. Производство по делу было приостановлено, и возобновилось только в конце июня.

Два года назад краевой благотворительный фонд уже взыскал с ЦРГЭС 3,6 млн руб., инвестированных в организацию фестиваля «Пермский период».

Фонд «Содействие — XXI век» был создан в 2010 году. На счетах структуры аккумулировались добровольные поступления от крупнейших предприятий-налогоплательщиков региона. Из средств фонда по решению региональных властей финансировались различные социокультурные и инфраструктурные проекты.

Ассоциация «ЦРГЭС» была учреждена в 2014 году гендиректором выставочного оператора Pro Expo Сергеем Климовым, бывшим краевым зампредом Антоном Клепиковым и предпринимателем, руководителем Агентства стратегических коммуникаций «Практика» Даниилом Дмитриевым. По данным «СПАРК-Интерфакс», перечисленные лица в 2018 году вышли из состава учредителей ассоциации. Сейчас ЦРГЭС находится в банкротстве.