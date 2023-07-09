Сочи готовится к новому удару стихии

В Сочи устраняют последствия ночного ливня и готовятся к новому удару стихии. По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и ночью на территорию курорта выпадет еще больше осадков. Глава города Алексей Копайгородский сообщает, что городские службы несут дежурство в круглосуточном режиме во всех районах, следят за датчиками уровня воды в реках.

«В случае необходимости к аварийно-спасательным работам готовы привлечь тысячу человек личного состава и 200 единиц техники»,— уточняет мэр.

Над морем не исключено формирование смерчей, поэтому все пляжи закрыты до 10 июля. Жителей и гостей Сочи просят быть максимально бдительными, не отдыхать у воды пока действует штормовое предупреждение.

Ночью 9 июля в Хостинском районе Сочи в результате ночного ливня пострадали дома, дороги, потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный.

Наталья Решетняк

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