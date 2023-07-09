В микрорайоне Южном могут построить открытый спортивный объект

Краевое минимущество утвердило документацию по планировке территории на ул. Братской в Свердловском районе Перми. Согласно приказу министерства от 31 мая, документация по планировке территории предусматривает размещение универсального открытого спортивного сооружения возле Спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва (ул. Братская, 102) и комплекса апартаментов lakewood (ул. Братская, 98а). Документация разработана на основании заявления пермской компании «Смарт Инжиниринг».

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Земельный участок на ул. Братской под спортсооружение образуют из земель, находящихся в муниципальной собственности. Его площадь составит 2,6 тыс. кв. м. Землю предоставят на торгах, конкурсах, аукционах под универсальное спортивное сооружение. В администрации Перми пояснили, что границы соседнего земельного участка по ул. Братской, 102, находящегося в постоянном пользовании Пермского регионального спортивно-тренировочного центра адаптивного спорта, документацией по планировке территории не изменяются.

По сведениям «Смарт Инжиниринг», документацию по планировке территории разработали по заказу собственников комплекса lakewood, чтобы навести порядок в землепользовании, установить зону гостевой парковки и сформировать границы проезда к Спортивно-адаптивной школе паралимпийского резерва. «По желанию администрации города в документации по планировке территории ряд участков был сформирован для торгов»,— пояснили в компании.

Как указано в Kartoteka.ru, ООО «Смарт Инжиниринг» зарегистрировано в Перми в 2021 году и занимается деятельностью заказчика-застройщика, генподрядчика. Учредитель и руководитель компании — предприниматель Александр Белев. «Смарт Инжиниринг» также готовит проекты планировки и межевания территории, ограниченной бульваром Гагарина, улицами Макаренко, Крупской и Патриса Лумумбы в Перми. Компания является партнером и подрядчиком девелоперской группы Nova (застройщик lakewood).