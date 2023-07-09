Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне

Из-за ремонтных работ на алжирском газопроводе Россия поставила в Испанию 26,8% от общего объема газа в июне, опередив Алжир и США. Это следует из данных испанской энергетической компании Enagas. Из-за ремонтных работ на газопроводе «Медгаз» поставки через него сократились на 36% по сравнению с маем.

Алжир в июне занял второе место по поставкам газа в Испанию (21%), затем следуют США (18,5%) и Нигерия (10%). Поставки из Перу составили 9,7% от общего объема.

За первые шесть месяцев этого года 24,4% всего импортируемого газа поступило из Алжира, 20,2% — из США и 20,1% — из России.

Объявивший потолок цен на нефтепродукты из России Запад импорт газа не запрещал. В Евросоюзе (ЕС) планируют быстро сокращать потребление, таким образом, поставки «Газпрома» в ЕС могут почти прекратиться уже к 2025 году. В первом квартале 2023 года «Газпром» обеспечил 7,5% общего импорта газа в ЕС, тогда как в первом квартале 2022 года его доля составляла 28%, а за год до этого — около 40%.

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Мария Федотова