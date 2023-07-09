В Прикамье подросток подозревается в покушении на убийство несовершеннолетней

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), по факту причинения обширных ожогов 15-летней девушке. Как сообщает пресс-служба управления, по данным следствия, 8 июля несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение.

В настоящее время подозреваемый задержан. С его участием проведена проверка показаний на месте, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают следственные действия для установления мотива и всех обстоятельств совершенного преступления, проводят сбор и закрепление доказательственной базы.