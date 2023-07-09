В ЗакСе обсуждают введение лишения свободы на три года за оскорбление мобилизованных

Глава комитета по законодательству ЗакСа Санкт-Петербурга Всеволод Беликов предложил ввести уголовное наказание за оскорбление мобилизованных, пишет 78.ru.

Господин Беликов предложил дополнить УК РФ, добавив статью 319.1. По его словам, в него необходимо внести уголовное наказание за публичное оскорбление защитников Отечества в условиях мобилизации, военного положения, военного времени или вооруженного конфликта.

Инициатива предполагает, что оскорбивший может получить штраф на сумму от 300 до 500 тыс. руб. или лишение свободы сроком до трех лет.

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