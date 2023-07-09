Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства аварии на фестивале воздухоплавания в Кунгурском районе

Пермская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства столкновения мотодельтаплана с палаткой, произошедшего на фестивале воздухоплавания «ПроНебо!» в Кунгурском районе. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в телеграм-каналах и СМИ появилась информация, что на фестивале «ПроНебо!» при взлете разбился мотодельтаплан. Сообщалось, что по предварительной информации, летательный аппарат не смог разогнаться и взлететь, после чего врезался в палатки на площадке фестиваля.