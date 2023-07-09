Жители челябинского СНТ сообщают об отсутствии электричества из-за аварии

В Челябинске в садовом товариществе «Авиатор-2» в выходные прекратилась подача электричества в связи с коммунальной аварией. Об этом «Ъ-Южный Урал» рассказала собственница участка в СНТ Фируза Исмагилова.

По словам Фирузы Исмагиловой, перебои с электроэнергией возникли утром 7 июля. Накануне утром подача ресурса прекратилась полностью, в связи с этим стало невозможен полив садовых участков. По словам местной жительницы, в ресурсоснабжающей компании сроки возобновления электроснабжения не уточняют, ссылаясь на сложность аварии на сетях.

В СНТ «Авиатор-2» расположены 450 участков.

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