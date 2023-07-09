МЧС предупредило о грозах, крупном граде и ветре с порывами до 27 м/с в Свердловской области

В Свердловской области с 9 по 11 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 27 м/с, предупредили в региональном управлении МЧС.

«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Если на улице вас застал град найдите укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин»,— рекомендуют в МЧС.

По данным уральского Гидрометцентра в понедельник, 10 июля, температура воздуха ночью составит +15°…+20° (на севере до +11°). Днем она поднимется до +32°…+37° (на севере +19°…+24°).

Во вторник, 11 июля, в Свердловской области температура воздуха ночью составит +17°…+22° (на севере до +12°), днем — +33°…+38° (на севере +20°…+25°).

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