На фестивале «ПроНебо!» разбился мотодельтаплан

На фестивале воздухоплавания «ПроНебо!» вблизи Кунгура при взлете разбился мотодельтаплан. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Мой город — Пермь!». Как сообщает Properm.ru, по предварительной информации, летательный аппарат не смог разогнаться и взлететь, после чего врезался в палатки на площадке фестиваля. Сколько пострадавших в результате аварии, пока неизвестно. Для выяснения причин происшествия и его последствий на место из Кунгура направились сотрудники полиции на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Мой город — Пермь!» Фото: «Мой город — Пермь!»