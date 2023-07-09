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обновлено 13:39

На фестивале «ПроНебо!» разбился мотодельтаплан

На фестивале воздухоплавания «ПроНебо!» вблизи Кунгура при взлете разбился мотодельтаплан. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Мой город — Пермь!». Как сообщает Properm.ru, по предварительной информации, летательный аппарат не смог разогнаться и взлететь, после чего врезался в палатки на площадке фестиваля. Сколько пострадавших в результате аварии, пока неизвестно. Для выяснения причин происшествия и его последствий на место из Кунгура направились сотрудники полиции на транспорте.

Фото: «Мой город — Пермь!»

Фото: «Мой город — Пермь!»

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