Движение по Крымскому мосту приостановлено после ракетной атаки

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили после сообщений о сбитой крылатой ракете. Информация об ограничении автодвижения появилась в Telegram-канале «Главный мост».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

«Около 12 часов дня керчане услышали несколько громких хлопков - ПВО сбила крылатую ракету… По нашим сведениям, прямо сейчас проезд для гражданских авто временно закрыт в обе стороны», — говорится в сообщении информканала.

Отмечается, что для путников, которые ожидают досмотра, работают 23 биотуалета и два пункта раздачи воды.

Около 12 часов 9 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитой силами ПВО крылатой ракете в районе Керчи. По официальным данным, пострадавших нет, инфраструктурные объекты не повреждены.

Наталья Решетняк

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