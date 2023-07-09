В Челябинске усилили контроль за работой кондиционеров в автобусах

В связи с аномальной жарой муниципальное предприятие Челябинска «Служба организации движения» усилило проверки исправности кондиционеров в городских автобусах. Об этом сообщается в telegram-канале организации.

На предприятии регулярно проводят диагностику систем охлаждения и дозаправку их фреоном, а также устраняют возникающие поломки. Водителей автобусов инструктируют по работе с системами климат-контроля. Также представители МУПа отмечают значительное снижение числа жалоб на неработающие кондиционеры.

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