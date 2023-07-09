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Мошенники под видом силовиков выманили у нижегородцев 1 млн рублей

Полиция расследует уголовное дело о мошенничестве по заявлениям двух жительниц Шатковского района Нижегородской области, лишившихся более 1 млн руб., сообщили в МВД.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации ведомства, женщинам позвонили неизвестные, один из них представился сотрудником полиции, другой – офицером Следственного комитета. Первая жертва мошенников поверила, что на нее оформлен кредит, который срочно нужно погасить, чтобы избежать начисления высоких процентов. В итоге женщина отправилась в Арзамас и взяла кредит, а затем перечислила 810 тыс. на указанный звонившим банковский счет.

Вторую женщину убедили в том, что на нее оформлены банковские документы, найденные при обыске у якобы задержанного по обвинению в международном преступлении мужчины. Для проверки на спонсирование террористов ее заставили отправиться в Арзамас и купить сим-карту, а затем перевести на неизвестный счет 270 тыс. руб. Злоумышленников ищет полиция.

Владимир Зубарев

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