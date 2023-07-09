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Пермская фармкомпания и немецкий концерн Bayer заключили мировую по спору вокруг дженерика «Ксарелто»

Арбитражный суд города Москвы прекратил производство по исковому заявлению немецкого концерна Bayer к пермскому АО «Медисорб», специализирующемуся на выпуске дженериков, и Министерству здравоохранения РФ. Предметом спора были исключительные права на использование соединения «ривароксабан». По информации в картотеке суда, решение о прекращении производства по делу было принято на заседании 4 июля. Сам судебный акт пока не опубликован. Как сообщает издание «Фармацевтический вестник» со ссылкой на пресс-службу Bayer, стороны заключили мировое соглашение на следующих условиях: «Медисорб» признал исключительное право Bayer на лекарственный препарат «Ксарелто» (под этой маркой компания выпускает ривароксабан) и обязался не нарушать данное право до истечения срока действия патента на этот лекарственный препарат.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Ривароксабан — один из самых дорогих и продаваемых антикоагулянтов, применяемых в том числе при COVID-19. Патент Bayer на «Ксарелто» действует до 2024 года. Другим патентом эксклюзивные права компании на производство этого препарата продлеваются еще на два года.

В июле 2022 года АО «Медисорб» зарегистрировало препарат «Ривароксабан МЕДИСОРБ» — дженерик «Ксарелто». В марте 2023 года Bayer обратился в суд с иском к АО «Медисорб» и федеральному Минздраву, потребовав запретить «Медисорбу» использовать изготовлять и продавать данный лекарственный препарат. Также Bayer требовал обязать Минздрав отменить государственную регистрацию фармацевтической субстанции «ривароксабан».

В декабре 2022 года Bayer инициировал аналогичный судебный спор с ЗАО «Березовский фармацевтический завод» (завод Lekas), который в апреле 2021-го зарегистрировал препарат «Ривароксабан Лекас». В конце марта этого года стороны также заключили мировое соглашение.

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