Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:36

Более 6 тысяч человек отметили День семьи, любви, и верности в Ижевске

8 июля в Ижевске прошли торжественные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности, — празднику, учрежденному в день памяти святых Петра и Февронии. Основные мероприятия развернулись в Парке им. С.М. Кирова, отметить праздник пришли более 6 тыс. ижевчан и гостей столицы Удмуртии, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Здесь прошел Ромашковый фестиваль с концертно-развлекательной программой, мастер-классами, интерактивными станциями и спортивными мероприятиями для всей семьи. На территории парка работали семейные фотозоны, для юных горожан организовали детскую дискотеку.

Во время вечерней программы на фан-зоне парка разыграли подарки от партнеров праздника. Ижевчанка Вера выиграла главный приз — поездку на двоих на курорт «Кавказские Минеральные Воды» с оплатой перелета и проживания в гостинице.

Дмитрий Чистяков, и.о. заместителя главы Администрации Ижевска по социальной политике, отметил: «Сегодня в парке — большое количество мероприятий, соревнования, квесты, концерты для всей семьи, песни про любовь. А еще — награждение семейных пар, которые счастливо живут вместе на протяжении многих лет, вырастили замечательных детей. Участвуя в этом празднике, горожане, прежде всего, создают новые традиции для своих семей. Очень хочется, чтобы в нашем городе становилось все больше таких семей, любящих, растящих детей».

В завершении праздника для ижевчан выступил исполнитель Денис Клявер.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...