Более 6 тысяч человек отметили День семьи, любви, и верности в Ижевске

8 июля в Ижевске прошли торжественные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности, — празднику, учрежденному в день памяти святых Петра и Февронии. Основные мероприятия развернулись в Парке им. С.М. Кирова, отметить праздник пришли более 6 тыс. ижевчан и гостей столицы Удмуртии, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Здесь прошел Ромашковый фестиваль с концертно-развлекательной программой, мастер-классами, интерактивными станциями и спортивными мероприятиями для всей семьи. На территории парка работали семейные фотозоны, для юных горожан организовали детскую дискотеку.

Во время вечерней программы на фан-зоне парка разыграли подарки от партнеров праздника. Ижевчанка Вера выиграла главный приз — поездку на двоих на курорт «Кавказские Минеральные Воды» с оплатой перелета и проживания в гостинице.

Дмитрий Чистяков, и.о. заместителя главы Администрации Ижевска по социальной политике, отметил: «Сегодня в парке — большое количество мероприятий, соревнования, квесты, концерты для всей семьи, песни про любовь. А еще — награждение семейных пар, которые счастливо живут вместе на протяжении многих лет, вырастили замечательных детей. Участвуя в этом празднике, горожане, прежде всего, создают новые традиции для своих семей. Очень хочется, чтобы в нашем городе становилось все больше таких семей, любящих, растящих детей».

В завершении праздника для ижевчан выступил исполнитель Денис Клявер.