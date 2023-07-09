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Коммерсантъ FM
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В новом ФЗ прописали административную ответственность за нарушения при обороте метанола

Минпромторг разрабатывает проекты федеральных законов по регламентации производства и оборота метанола. В МВД сообщили, что при нарушении этих регламентов будет грозить штраф по административной статье.

ТАСС направил запрос в МВД с просьбой объяснить, какая ответственность будет наступать в случае нарушения новых федеральных законов, которые разрабатывает Минпромторг. В ведомстве агентству сообщили, что речь идет об «установлении административной ответственности за противоправные деяния».

В МВД напомнили, что 28 апреля вступил в силу закон, который внес изменения в Уголовный кодекс и закрепил новой статьей ответственность за производство и сбыт метанола или метанолсодержащих жидкостей под видом алкогольной продукции. Наказание по новой статье — 10 лет лишения свободы.

Сидр на основе метанола производил самарский предприниматель Анар Афат Оглы Гусейнов. От отравления его продукцией под брендом «Мистер Сидр» в начале лета умерли 36 человек в разных регионах России, в том числе ребенок. Предпринимателя арестовали по статье о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

После этого случая Минпромторг разработал законопроект о введении государственного регулирования производства и оборота метилового спирта. Проект закона вводит новые требования к обороту метанола. Это должно ограничить перечень участников рынка и исключить неподконтрольный оборот метанола.

Анастасия Ларина

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