Жительницу Ижевска подозревают в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей

Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержана 52-летняя жительница Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемая предлагала своим знакомым вложить деньги в строительство домов, обещая при этом высокий доход от инвестиций. Введенные в заблуждение вкладчики, рассчитывая на прибыль, передавали женщине свои сбережения, однако полученные деньги она не инвестировала, а тратила на личные нужды.

«Для создания видимости своей деятельности и привлечения еще большего числа вкладчиков злоумышленница первое время выплачивала проценты по вкладам, но в последующем переставала выходить на связь с клиентами. По имеющимся данным, ее жертвами стали около 100 жителей Удмуртии, сумма причиненного им ущерба составила более 100 млн руб.», — сообщает ведомство.

В собственности у подозреваемой два автомобиля и пять объектов недвижимости. На все имущество будет наложен арест. Возбуждены уголовные дела по статье Мошенничество в особо крупном размере по фактам хищения денежных средств граждан. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. Устанавливаются другие потерпевшие.