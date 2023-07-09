В Перми исключена из ЕГРЮЛ структура известной ресторанной сети

Из Единого государственного реестра юридических лиц исключена компания известной пермской ресторанной сети — ООО «РестЮнион». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», недействующее общество исключили из ЕГРЮЛ 26 июня. Компания входила в один из старейших ресторанных холдингов Restunion, управляющий ресторанами CasaMia, «Халва» и «Тсуру» в Перми и Тюмени. ООО «РестЮнион», созданное в 2005 году, консультировало по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также владело торговыми знаками заведений Zlata Husa и кофейни Roastberry.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «РестЮнион» возглавлял Дмитрий Петухов, а учредителями являлись сам господин Петухов, Олег Скрипко, Максим Седунов, Ильдар Кузяев и Юрий Пирожков. Об исключении из ЕГРЮЛ компании стало известно в начале 2023 года. Тогда Юрий Пирожков пояснял «Ъ-Прикамье», что исключение компании из ЕГРЮЛ — «технический момент». Собеседник подчеркивал, что холдинга Restunion не существует, а все заведения самостоятельные. Бизнесмен отмечал, что нет никакой компании, которая бы управляла заведениями группы.

Предприниматели Олег Скрипко, Максим Седунов, Ильдар Кузяев, Юрий Пирожков и Дмитрий Петухов также числятся соучредителями компаний в сфере общепита «РЮ-Центр», «РЮ-Восток», «Немецкий ресторан», «Восточный ресторан» и других. Кроме того, предприниматели имеют доли в обществах, независимых от перечисленных партнеров. Например, Юрий Пирожков является единственным учредителем ООО «РестНЦ», ООО «Микс» владеют господа Седунов и Скрипко, ООО «Эмбер» — господин Кузяев.