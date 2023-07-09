Суд арестовал мужчину, ранившего ножом двух полицейских в отделе МВД

Суд арестовал мужчину, который в городе Киселевске Кемеровской области напал с ножом на двух полицейских дежурной части отдела МВД. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону. Во время нападения у мужчины были признаки опьянения.

«По ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Киселевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)»,— говорится в сообщении пресс-службы.

7 июля в отделение полиции МВД «Красный Камень» в Киселевске пришел мужчина с признаками опьянения. Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать его, но тот ранил двух полицейских ножом и скрылся.

Анастасия Ларина