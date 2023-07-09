В аварии с автобусом маршрута Красноярск – Братск погибли два человека

Междугородний автобус, следовавший из Красноярска в Братск, попал в аварию на территории Иркутской области. Жертвами ДТП стали два человека.

Авария произошла 8 июля на 1295-м км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области. Автобус столкнулся с автомобилем Nissan Pathfinder. Погибли водитель автомобиля и его несовершеннолетняя пассажирка. Медицинская помощь потребовалась также трем пассажирам Nissan Pathfinder, а также водителю и одному из пассажиров автобуса.

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц). В сообщении ведомства отмечается, что водитель автомобиля в течение года дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости и один раз за управление неисправной машиной.

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Валерий Лавский