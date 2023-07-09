В Сочи десять автомобилей снесло потоками воды во время дождя

Дома и дороги пострадали в результате ночного ливня в Сочи, потоками воды снесло 10 автомобилей на улице Ручей Видный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Кадры происшествия публикуют местные Telegram-каналы.

«По предварительной информации погибших и пострадавших нет»,— уточнили в спасательном ведомстве.

Кроме того, на улице Кипарисовой подтоплен первый этаж многоквартирного четырехэтажного жилого дома. В настоящий момент спасатели откачивают воду, эвакуация людей не требуется. По улице Шоссейная подтопило цокольный этаж.

По сообщениям очевидцев, в Хосте на остановке «Звездочка» поврежден асфальт. Залповый ливень затопил федеральную трассу в Адлере, дорога ушла под воду в течение десяти минут. В Упрдор «Черноморье» проинформировали, что около пяти часов утра оказалась подтоплена проезжая часть на 198-м километре федеральной трассы Джубга-Сочи. Сейчас вода сошла, движение осуществляется в штатном режиме.

7 июля в Сочи объявили штормовое предупреждение по ливням и граду. По прогнозу синоптиков дожди будут идти до 10 июля включительно.

Наталья Решетняк

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