Ранивший двух полицейских житель Кузбасса заключен под стражу

В Кемеровской области суд арестовал жителя города Киселевска, ранившего двух полицейских. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Как сообщал «Ъ», рано утром 7 июля житель Киселевска напал на полицейских отделе полиции «Красный камень» на ул. Мира. Ранив ножами двух сотрудников МВД, он бежал с места преступления, но в тот же день был задержан.

Задержанному предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СКР.

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Валерий Лавский